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Burhaniye'de zabıtalar dayanışma yemeğinde bir araya geldi

15 Ağustos 2017 Salı, 12:24
Burhaniye'de zabıtalar dayanışma yemeğinde bir araya geldi
Burhaniye'de zabıtalar dayanışma yemeğinde bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü Personeli dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Onur konukları ise Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer oldu.
Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün Ayaklı Mesire alanında düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır, Cemal Akkılınç ve IPC Dünya Atletizm Şampiyonasında 400 metre ve 1500 metrede birinci olan Muhsine Gezer'de katıldı. Tüm zabıta personelinin aileleri ile birlikte katıldığı yemek eğlenceli görüntülere sahne oldu. Gece gündüz çalışarak görevlerini yerine getiren Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, berberlik mesajı verdi. Yemekte konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Zabıta Müdürlüğünün halkla en çok iletişim kuran birimlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Doğumdan ölüme, ilçe halkının hizmetinde, belediyelerin en kapsamlı ve en dinamik görevlerinden birini yapmakla yükümlü olan zabıta teşkilatımızın bu yemeğinde buluşmaktan mutluluk duydum. Görevinizde başarılar dilerim" dedi. Zabıta Müdürü İsmail Aktaş'da, Başkan Uysal ile Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile zabıta memurlarına teşekkür etti.
(FT-EME)

15.08.2017 12:26:53 TSI
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