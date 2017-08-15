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Samsun'da "Girişimciler için TRIZ" Projesi

15 Ağustos 2017 Salı, 12:38
Samsun'da "Girişimciler için TRIZ" Projesi
Samsun'da "Girişimciler için TRIZ" Projesi

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun'da "Girişimciler için TRIZ" adlı projenin açılış programı gerçekleştirildi.
Bir otelde gerçekleştirilen açılış programında, TRIZ adlı proje hakkında katılımcılara brifing verildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen projede Letonya, Estonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Slovenya ve Fransa, projenin ortak kuruluşları arasında yer alıyor.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) tarafından ortak yürütülen projenin açılış konuşmasını yapan Proje Yasal Temsilcisi Prof. Dr. Metin Yavuz, "Projemizin bütçesi 21.019.00 eurodur. TRIZ 'problem çözme teorisi' olarak bilinmektedir. TRIZ, sınırlı sayıda parametre ve sınırsız sayıda problemin, bilimsel bilgiye dayalı olarak sistematik, algoritmik ve metodolijik olarak nasıl çözülebileceğini bize gösteren bir yöntemdir. Girişimciler ise bilginin ticarileşme potansiyelini fark ederek buna yatırım yapan kişilerdir. Bu hali ile bilginin ticarileşmesinin en önemli aktörleri de kuşkusuz girişimcilerdir. Bu nedenle proje konumuzu Girişimciler için TRIZ olarak seçtik ve gençlik üzerine sivil toplum kuruluşları ve buralarda çalışan gençlik çalışanlarını, liderleri, eğitmenleri ve rehberleri bu konularda eğitmeyi hedefledik. Projeyle birlikte, toplumda aktif olarak yer alamamış gençlerimizin, fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, ayrıca sosyal ve kültürel etkileşimlerinin yanında, girişimcilik ve TRIZ konusunda bilgi, beceri ve kapasitelerinin arttırılması hedeflenmiştir" dedi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da katıldı.
(ŞB-SLH-Y)

15.08.2017 12:41:09 TSI
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