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Bilecikspor tecrübeli oyuncu ile anlaştı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig temsilcilerinden Bilecikspor yönetimi tecrübeli oyuncu Tolga Burulday ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Bilecikspor forması giyen ve eski başkan İsmail Cinoğlu ile anlaşamadığı için devre arasından takımdan ayrılan Tolga Burulday, yönetimin değişmesinin ardından tekrar Bilecikspor ile anlaştı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Tolga Burulday'ın tecrübeli bir oyuncusu ile anlaştıklarını belirten Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, "Tolga Burulday kaptanımızla önümüzdeki sezon için anlaştık ve imzalarımızı attık. Daha önce 2. ve 3. ligde top koşturan kardeşimize bir çok kulüpten teklifler olmasına rağmen Bileciksporu tercih etti ve boş mukaveleye imza attı. Kaptanımızın bu onurlu asil davranışından ötürü çok onurlandık ve gururlandık. Bir Bilecik'in evladı olarak üstüne düşeni fazlasıyla yaptığını düşünüyoruz.Kendisine Bilecikspor yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tolga Burulday ise; Bilecikspor formasını tekrar giymekten onur ve gurur duyacağını belirterek, "Harın başkanımız kulübü devraldıktan sonra hemen görüşmelerimiz başladı. Geçen sene bazı aksaklıklar yüzünden takımdan ayrılmak zorunda kaldık. Bu sene her şey daha güzel olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Tolga Burulday boş mukaveleyi imzaladı.

(CKT-Y)



15.08.2017 12:51:00 TSI

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