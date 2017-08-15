Başkan Duymuş, genç çiftlerin nikahını kıydı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftlerin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.
Vezirhan Belediye Başkanlığında düzenlenen Ömer Dündar ve Hatice Saltan'ın nikah törenine katılan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu. Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Duymuş, "Beldemiz Kayalar Mahallesi gençlerimizden, Belediye Meclis üyemiz Mehmet Ali Saltan'ın kızı Hatice Saltan ve Ömer Dündar'ın nikah törenlerini gerçekleştirdik. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diler, ailelerini tebrik ederim" dedi.
(DA-Y)
15.08.2017 12:51:25 TSI
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