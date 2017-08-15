YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde yapılan çalışmalarda 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesindeki Tüpçüler Sitesinde bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen K.A. isimli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(MSA-Y)



15.08.2017 12:52:01 TSI

NNNN

