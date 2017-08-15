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Van'da 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

15 Ağustos 2017 Salı, 12:50
Van'da 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde yapılan çalışmalarda 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesindeki Tüpçüler Sitesinde bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen K.A. isimli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(MSA-Y)

15.08.2017 12:52:01 TSI
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