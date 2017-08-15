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Bozüyük'te kurban bayramı temizliği



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından Kurban Bayramında vatandaşların daha temiz ortamlarda rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları hız kazandı.

İlçe genelindeki 33 cami ve mescitte detaylı olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları yapılan planlama çerçevesinde tamamlanacak. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerin daha temiz olması için camlar, duvarlar, halılar silinirken ayakkabılıklar ve girişlerde temizleniyor. Cami temizlikleri ile birlikte ilçe genelindeki alt geçit ve duraklarda da sürdürülen temizlik çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak.

İlçe genelindeki temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam ettiğini belirten yetkililer "Bozüyük'te her zaman temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Çalışmaların bayrama kadar tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dediler.

(FSİ-Y)



15.08.2017 12:52:03 TSI

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