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Elazığ'da bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis, bir araçta gümrük kaçağı bin 210 paket sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Elazığ-Diyarbakır yolu uygulama noktasında yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı şüpheli kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, kamyonetin arka kısmında gümrük kaçağı bin 210 paket sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CK-HİV-Y)



15.08.2017 13:06:47 TSI

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