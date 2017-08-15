Siirt'te anız yangını
(Fotoğraflı)
SİİRT (İHA) - Siirt'te çıkan anız yangınında onlarca dekarlık alan yandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Kezer bölgesinde ve Tillo ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Siirt İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çıkan yangında onlarca hektarlık alanın kül olduğunu, anız yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını talep etti.
(MND-MP-Y)
15.08.2017 13:26:09 TSI
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