YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AKUT Mersin ekibinin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

AKUT Mersin ekibinin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Ekibinin arazide yaptığı yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Kaybolan bir şahsı bulan ekipler, eğitimde öğrendiklerini tatbikatta uygulayarak şahsı kurtardı.

AKUT'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından açılan AKUT Mersin Eğitim Parkı'nda 14 Ağustos'ta teorik eğitim alan 25 gönüllü, AKUT eğitmenleri eşliğinde arazi şartlarında Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği, kaybolan ve kendisinden haber alınamayan bir şahsı bulmaya çalıştı.

Arama kurtarma eğitimlerinde aldıkları bilgileri arazide test etme imkanı bulan AKUT gönüllüleri, dere kenarında buldukları yaralıyı kısa sürede araziden çıkararak, yine senaryo gereği sağlık ekiplerine teslim ettiler.

(KYM-Y)



15.08.2017 13:38:17 TSI

NNNN

