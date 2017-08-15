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Vali Karaloğlu: "Kaleiçi için aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak

15 Ağustos 2017 Salı, 13:44
Vali Karaloğlu: "Kaleiçi için aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak
Vali Karaloğlu: "Kaleiçi için aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak
- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:
- "Eksikleri görmek için toplandık"
- "Hedefimiz daha güvenli, daha huzurlu ve daha düzenli Kaleiçi"

(Fotoğraflı)

Adem Akalan
ANTALYA (İHA) - Antalya Valiliği tarafından Kaleiçi Bölgesi'nde yapılacak değişikliklerle ilgili 3'üncü toplantı gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu, "Bundan sonra hiç kimse esnafımız, giren çıkan insanlar bilmiyorduk, duymadık gibi mazeretleri bugünden sonra kabul etmiyoruz. Aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak. İhlal edenlere karşı da yasal işlemler yapılacak" dedi.
Antalya'nın tarihi Kaleiçi Bölgesi'nde, trafik düzenlemesinden, otopark düzenlemesinden, gürültü kirliliğinden çevre kirliliğine hemen her alanda yeni düzenlemeler yapılması için Antalya Valiliği, 3'üncü kez toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, STK'lar ile kamu kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı. Vali Münir Karaloğlu, daha önce aldıkları kararların harfiyen uygulanacağını ifade ederek, "Bundan sonra hiç kimse esnafımız, giren çıkan insanlar bilmiyorduk, duymadık gibi mazeretleri bugünden sonra kabul etmiyoruz. Aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak. İhlal edenlere karşı da yasal işlemler yapılacak" dedi.
"Eksikleri görmek için toplandık"
Toplantıyı daha önce 2 kez yaptıklarını dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugünkü toplantımıza ATSO ve AESOB'u da ilave ettik. Onları da çağırdık, onlarında bizden talepleri vardı. Bugün 3'üncü toplantımızı yaptık. 2'inci toplantıda aldığımız karar doğrultusunda Kaleiçi'ndeki yeni uygulamalarımız 24 Temmuz'da uygulanmaya başlandı ve uyguluyoruz. Bugün uygulamadaki hem aksayan yönleri, hem eksikleri görelim, hem de yeni karar almak için bir karar alınması gereken durum ortaya çıktıysa toplandık. Bugün bir araya geldik ve konuları masaya yatırdık. Özellikle aldığımız kararlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir sunum aldık, sonra da alınan karların uygulanmasıyla ilgili taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini dinledik. İlave kararlarda alacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.
"Hedefimiz daha güvenli, daha huzurlu ve daha düzenli Kaleiçi"
Alınan kararlardan büyük oranda tarafların memnun olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Kaleiçi için bunların gerekli olduğunu, geç alınmış kararlar olduğu konusunda bir fikir var. Her esnaf grubunun orada yaşayan esnafın ufak tefek talepleri vardı. Özellikle içeri giren trafik ve parklanmalarla ilgi olarak. Onlarla da ilgili yeni kararlarımız oldu. Diğer toplantılarda da ifade etmiştik. Hedefimiz daha güvenli, daha huzurlu ve daha düzenli Kaleiçi için hep beraber Büyükşehir Belediyemiz, Muratpaşa Belediyemiz, STK'lar, esnaflarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz hep beraber bunu sağlayabilmek. Antalya'nın çok önemli olan marka değeri Kaleiçi'ni hem şehrin tanıtımında, hem turizminde hem orada iş yapan esnaflarımız açısından daha cazip hale getirme konusunda gayretlerimiz devam edecek. Bundan sonra da süreci izlemeye devam edeceğiz" dedi.
"Aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak"
Aldıkları kararları bundan sonra harfiyen uygulayacaklarını dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bundan sonra trafik ihlalleri, parklanma ihlalleri, sokak işgalleriyle ilgili cezalarda uygulanacak. Bundan sonra hiç kimse esnafımız, giren çıkan insanlar bilmiyorduk, duymadık gibi mazeretleri bugünden sonra kabul etmiyoruz. Aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak. İhlal edenlere karşı da yasal işlemler yapılacak. Kaleiçi'nde her geçen gün iyileşmeyi daha çok hissedeceğiz. Orası düzene girdikçe oraya giren insan yerli yabancı insan sayısı artacak. Esnafımızın işi düzelecek. Oradaki o sağlamış olduğumuz düzenli ortam oranın cazibesini arttıracaktır diye temenni ediyorum."
(AA-

15.08.2017 13:46:50 TSI
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