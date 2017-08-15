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Kaligrafi sanatçısı müdür



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürüten ve kaligrafi sanatıyla da uğraşan Halil İbrahim Özdoğan'ın yazdığı yazılar ve çizdiği logolar ilgi görüyor.

4 yıl önce merak üzerine başladığı kaligrafi sanatını satın aldığı kitap ve cd'lerden öğrenerek hiç eğitim almadan geliştirdiğini söyleyen Halil İbrahim Özdoğan, "Hobi olarak başladığım çağımızın en estetik yazı birimi olarak nitelendirebileceğimiz tamamen el yeteneği olan kaligrafi sanatına eskiden beri merakım vardı. Bu merakımı uzun süre ünlü kişilerin sözlerini kağıtlara yazarak gidermeye çalıştım. Daha sonra ilçemizdeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu ile Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin logolarını hazırladım. Ayrıca okulların ve bazı kurumların da davetiyelerindeki logoları çiziyorum. Kaligrafi kalemi ile birlikte tüm harfleri uyumlu bir şekilde simetrik özelliğe dönüştürmek bana ayrı bir haz veriyor" dedi.(MA-EFE)



15.08.2017 13:58:57 TSI

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