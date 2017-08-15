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Doğalgaz borusuna asarak intihar etti

15 Ağustos 2017 Salı, 14:00
Doğalgaz borusuna asarak intihar etti
Doğalgaz borusuna asarak intihar etti

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde'de kendini doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar eden 52 yaşındaki V.A. hayatını kaybetti.
İlhanlı Mahallesi Terminal TOKİ evlerinde V.A.'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Dairenin kapsını açamayan ekipler itfaiye yardımıyla balkondan içeri girdi. İçeri giren ekipler, V.A'ının daire kapsını arkasında doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde V.A'nın öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(YE-SK)

15.08.2017 14:01:51 TSI
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