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İMO, depreme duyarlılık sergisi düzenledi

- Turanbayburt: "Kentlerimiz depreme hazırlıklı değil"

- "17 Ağustos depremini unutmadık, unutturmayacağız"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - İMO Adana Şube Sekreter Üyesi Zekeriya Turanbayburt, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 18. Yıldönümünde yaptığı açıklamada, kentlerin depreme hazırlıklı olmadığını söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi 17 Ağustos Marmara Depreminin 18. Yıldönümünde şube binasında basın açıklaması ve Depreme Duyarlılık Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Turanbayburt, ülke tarihinin en acı depremlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçtiğini belirterek, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük merkezli depremde, resmi verilere göre 20 bin insanımız hayatını kaybetti, binlerce insanımız yaralandı, 300 binden fazla yapımız yıkıldı veya hasar gördü" dedi.

İMO Adana Şube Sekreter Üyesi Zekeriya Turanbayburt, yakın zamanda Çanakkale, Manisa, Adıyaman ve İzmir, son olarak da Muğla ve ilçelerinin depremden nasibini aldığını hatırlatarak, "Yine Haziran ve Temmuz aylarında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun birçok kentinde su taşkını ve selbaskınları oldu. İstanbul'da altyapı eksikliği ve kentin betonlaşması nedeniyle birkaç kez yağan yağmur taşkınlara sebep oldu, kent yaşamını felç etti. Öngörülebilen bir yağmur afete dönüştü, hayat durdu" diye konuştu.



"Ülke toprağının yüzde 92'si deprem tehlikesi altında"

Türkiye'de afetlerin sonuçlarından ders çıkartılmadığını ifade eden Turanbayburt, şunları söyledi:

"Kentlerimiz depreme hazırlıklı değil. Sel ve su baskınları doğal bir hal aldı, afete dönüştü. Isı adaları oluştu iklim değişti. Hava düne göre çok daha fazla kirlendi. Tüm bu gerçeklere rağmen, yeni inşaat ve kentsel dönüşüm uygulamaları ile sosyal ve toplumsal sorunlar çoğalmaktadır. Ülke gerçekleri de hazırlıklı olmamıza işaret ediyor. Ülke topraklarımızın yüzde 92'si deprem tehlikesi altında; yüzde 66'sı ise birinci ve ikinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer almaktadır. Nüfusu bir milyonun üzerinde bulunan 11 büyük kent ve ülke nüfusumuzun yüzde 70'i, deprem tehlikesi altında bulunuyor. Yine büyük sanayi tesislerinin yüzde 75'i deprem tehlikesi altındadır. Üstelik bu tesisler Doğu Marmara'da toplanmıştır."



"Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz"

Zekeriya Turanbayburt, afetin bir doğa olayının kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlar olduğunu ifade ederek, "doğanın kendi kuralları her zaman işleyecektir. Önemli olan yaşanacak olayları afete dönüştürmeyecek yapıların üretilmesi ve sağlıklı bir çevrenin yaratılmasıdır. Biz İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak istiyor ve bu isteğimizin her zaman arkasında olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Çünkü toplumsal duyarlılığımız, yaşamın kutsallığına olan inancımız, bilimsel ve mesleki gerçeklikler bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Zekeriya Turanbayburt, ayrıca İMO Adana Şube binası ve M1 Alışveriş Merkezinde 15-16-17 Ağustos günleri eş zamanlı olarak açık kalacak olan Depreme Duyarlılık Sergisine tüm Adanalıları davet etti.

İMO Adana Şube binasında yapılan basın açıklaması ve sergiye; CHP Adana Milletvekili ve İMO Adana Şube üyesi İbrahim Özdiş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TMMOB Adana İKK Sekreteri Ali Kuzu, EMO Adana Şube Mehmet Mak, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Suphi Civelek, Duygu Argunşah, A.Berdan Dinçyürek, Hıdır Çak ve davetliler katıldı.

(ELF-Y)



15.08.2017 14:02:59 TSI

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