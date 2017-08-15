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Başkan Sungur: "Gücümüz millet, hedefimiz 2023"



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, güçlerini milletten aldıklarını ve 2023 hedefleri yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, AK Parti'nin 16 yıldır milletin partisi olduğunu ve büyük başarılara imza attığını söyledi. Sungur, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hedefimiz 2023, partimiz Türk siyasi tarihinin gelmiş geçmiş en önemli ve en başarılı partisidir. AK Parti 16 yıldır, milletin partisidir. Partimiz sadece Türk siyaset tarihinde değil dünyada söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olarak bilinen bir hareket haline gelmiştir. Bu hareketin mimarı da kurucumuz, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.



"2023 vizyonumuz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonunun ilk günkü heyecan ile devam ettiğini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen partimiz milletimizin desteği ile her zaman ayakta kalmayı başarmıştır. 14 Ağustos 2001'de çıktığı kutlu yolculukla Türkiye'nin kaderini değiştiren Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ilçem adına minnet ve şükranlarımı sunuyor, partimizin 16'ıncı kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



15.08.2017 14:07:05 TSI

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