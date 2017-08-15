YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe'de off-road şenliği sona erdi

Kartepe'de off-road şenliği sona erdi



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe'nin zirvesinde düzenlenen ve çekişmeli yarışlara sahne olan off-road şenliği sona erdi.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde "Kartepe Off Road Şenliği" Eğreltidüzü Yaylası'nda yapıldı. Ülkemizin çeşitli illerinden birçok sporcunun katıldığı şenlikte Off-Road, yamaç paraşütü, airsoft, atv endru, gösterileri yapıldı. Sporcuların yeşil doğa içerisinde kamp yapma imkanı da bulduğu yarışlarda zorlu parkurlarda ilerlemeye çalışan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zorlu mücadelelerin ardından dereceye girenlere ödüllerini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez verdi. Ödül töreninde konuşan Üzülmez "Kartepemizde Off-Road Şenlikleri büyük bir katılımla yapıldı. Herkes bu heyecanı doyasıya yaşamıştır. Güzel ilçemizde çok güzel doğa sporları yapılmaktadır. İki gün süren off-road şenlikleri heyecan içerisinde yapıldı. Önümüzde ki hafta geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerini yapacağız. Balık tutma yarışları motorcros yarışları, tırmanma, su kayağı, kar kayağı kısaca Kartepe'de en tutkulu sporlar var" dedi.

(UK)



15.08.2017 14:34:00 TSI

NNNN

