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Kağıtsporlu atletler Süper Ligde



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Atletizm Ligi finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor büyükler takımı şampiyon olarak Süper Lige yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde Aydın'da yapılan 1. Lig final yarışmalarında Süper Lig'e çıkan takım Kağıtspor oldu. 18-19 Temmuz'da ilk etabı Trabzon'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler 1. Lig müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Atletizm takımı önemli sonuçlar elde ederek toplamda 268 puanla ligin ilk etabını 2. tamamlamıştı. İlk etabı 1. olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile arasında 9 puan fark olan mavi beyazlılar Aydın'da zoru başararak şampiyonluk koltuğuna oturdu.

İlk etapta 9 puan farkla liderliği elinde bulunduran Ankara temsilcisi avantajlı bir şekilde final yarışmalarına katıldı. Final müsabakalarının ilk günü 66-65 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü üstünlüğü ile tamamlandı. Mavi beyazlı takımdan 200 metrede Cafer Güneş 1., 800 ve bin 500 metrede Sinan Tatlı 2., 5 bin metrede Kemal Yıldırım 3., 110 metre engelde ve 400 metre engelde Abdülsamed Bulat 1., 3 bin metre engelde Kemal Yıldırım 2. olmayı başardı.

Öte yandan Uzun Atlamada Yunus Pehlevan 1., Üç Adım Atlamada Murat Özbey 1., Yüksek Atlamada Yağız Temur 2., Sırıkla Atlamada Mustafa Berkay Gürmeriç 1., Gülle Atmada Serhan Çalhan 1., Disk Atmada Serhan Çalhan 2., Cirit Atmada ise Cemil Berke Özcan 2. olarak ikinci günün sonunda 135 puan topladı ve Kağıtspor'u zirveye taşıdı. 2018 sezonunda süper ligde ilimizi temsil edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları şampiyonluk kürsüsüne çıkarak kupa ve madalyalarını aldı.

(UK)



15.08.2017 14:36:24 TSI

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