YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Polat, yabancı öğrencilerle kamp yaptı

Rektör Polat, yabancı öğrencilerle kamp yaptı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören 7 farklı ülkeden 80'e yakın uluslararası öğrenci, düzenlenen kampta bir araya geldi.

KBÜ Öğrenci Konseyi'nin yabancı öğrencilere yönelik düzenlenlediği kamp, Aladağlar piknik alanında KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ile genel sekreter yardımcıları ve bazı daire başkanlarının da katılımıyla yapıldı.

Uluslararası öğrencilerin kaynaşma kampı sabah ilk olarak öğrencilerin çadırları kurmasıyla başladı. Daha sonra hep birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltının hemen sonrasında ise; ok atma, masa tenisi, voleybol, langırt, futbol ve mangala gibi aktiviteler yapıldı. Yapılan aktivitelerin pek çoğunda Rektör Polat da öğrencilere eşlik ederek öğrencilerle birlikte masa tenisi, voleybol ve mangala oynadı, ok attı.

"Kamp ateşi etrafında Rektör Polat öğrencileri dinledi"

Kamp ateşi etrafında toplanan uluslararası öğrenciler Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile kendi durumları hakkında istişarelerde bulundu. Burada öğrencilere hitap eden Rektör Polat, "Bu etkinliğin düzenlenmesindeki amaç hem sizlerin kaynaşmasını sağlamak hem de sizleri evinizde gibi hissettirmektir. Biz bir bütünüz, ayrımız gayrımız yok. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. "dedi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat konuşmasının arkasından uluslararası öğrencilere söz vererek onların üniversite eğitimi ve günlük hayatları ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ve önerilerini dinledi.

(YE-YE-Y)



15.08.2017 14:42:24 TSI

NNNN

