YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Barışan, kamu işveren zam teklifini değerlendirdi

Başkan Barışan, kamu işveren zam teklifini değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, kamu işveren heyetinin yüzde 3'lük zam tekliflerini değerlendirdi.

Makamında basın toplantısı düzenleyen Başkan Mahir Barışan, kamu işveren heyeti ile 4'üncü toplu sözleşme masasına oturmadan Devlet Personel Başkanlığına 3 alternatifli zam önerisini sunduklarını hatırlattı. Başkan Barışan, sundukları alternatifleri şöyle sıraladı:

"Birinci alternatif; aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018 yılı için birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam, 2019 yılı için birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam. İkinci alternatif; 2018 yılı için 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam, 2019 yılı için 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam. Üçüncü alternatif; 2018 yılı için 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam, 2019 yılı için birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam şeklinde üç teklif sunmuştuk."

Kamu işveren heyetinin teklifine de değinen Başkan Barışan, "Ağustos ayına girerken kamu işveren heyeti ile toplu sözleşme masasına oturduk. 2018-2019 yılını kapsayan üç alternatifli zam önerimizi sunduk. Kamu işveren heyeti kararını 14 Ağustos'ta açıklayacağını bildirdi. Nihayetinde kamu işveren heyeti, 2018 yılı için yüzde 3+3, 2019 yılı için ise yine yüzde 3+3 gibi Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın deyimi ile 4 tane 3'ü yan yana sıralayarak masaya geldi. Bu tamamen memuru görmezden gelen bir anlayış. Çünkü bu anlayış 'sektöre teşvik, emekçiye tenkis' anlayışıdır. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bakın finans sektörü enflasyon farkının yaklaşık 7 katı kar etti, hatta Cumhurbaşkanımızın bankaların karından şikayetçi olan bir ifadesi vardı. Bankaların karından bahsedilen bir ortamdan bize maliyenin cimriliğinden pay düştü maalesef. Açlık sınırı yükseliyor, alım gücümüz düşüyor, kamu işveren heyeti 16 yıllık süreçte en düşük kamu çalışanının maaşının yüzde 97 yükseldiğini söylemekte, yoksulluk sınırın 4 bin 800 civarında seyrediyor. En düşük maaş alan kamu çalışanın maaşı 2 bin 405 TL'dir. Bu da açlık sınırının yarısı demektir" dedi.

(NA-MSA-Y)



15.08.2017 14:45:08 TSI

NNNN

