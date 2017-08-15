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Çocuklar hem eğleniyor, hem yüzme öğreniyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlar ve çocukların hizmetine sunulan Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası, çocukların hem eğlenmesini hem de yüzme öğrenmesini sağlıyor.

Yapılan yeni düzenlemeler sonucunda çocuklar ve vatandaşların hizmetine sunulan Su Eğlence Dünyasında çocuklar yaz tatillerini dolu, dolu geçiriyor. Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam eden Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır çocukların hizmetinde olan Su Eğlence Dünyası ile çocuklar birçok alternatif sosyal faaliyetlerle buluşuyor. Bilecik Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında bu dönem yüzlerce çocuğu, Su Eğlence Dünyası ile buluştururken, aynı zamanda yetişkinlerin de hizmet almasını sağlıyor.

Bilecik Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen aktivite ile çocukların zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerine imkan sağlıyor.

Öte yandan renkli ve güzel görüntülerin ortaya çıktığı kurslar kapsamında çocukların, eğitimlerini alacakları sertifika ile taçlandıracakları belirtildi.

(DA-Y)



15.08.2017 14:51:53 TSI

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