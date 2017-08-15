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Vatandaşlar spor merkezlerinden daha fazla yararlanacak



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan ''Bilecik Belediyesi Bayan Spor Merkezi ile Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezindeki etkinlik saatleri arttırılarak, vatandaşların daha çok faydalanması sağlandı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın büyük önem verdiği ve gerekli desteği sağladığı spor merkezleri, birçok grupta gerçekleştirdiği eğitimler ile katılımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan ve vatandaşlara ücretsiz diyetisyen hizmetleri sunan spor merkezlerindeki etkinlik saatleri uzatıldı.

Yapılan son düzenlemeye göre mahalle sakinleri; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki Spor Merkezinde; Pazartesi ve Salı günleri 09.00 ile 22.00 saatleri arasında, Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verilirken, Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi ise Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09.00 ile 22.00 saatleri arasında, Pazar günü ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

(DA-Y)



15.08.2017 14:52:27 TSI

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