Virajı alamayan kamyon şarampole devrildi; 4 yaralı
(Fotoğraflı)
Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde virajı alamayan kamyon şarampole devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.
Kaza, Marmaris-Datça karayolunun 35'inci kilometresindeki Balıkaşıran Mevkisi'nde meydana geldi. Datça istikametine giden 63 LP 957 plakalı kamyon Balıkaşıran mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyonda bulunan M.E,E.C,R.Ö ve Ş.C yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Marmaris'te çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(VE-MB-Y)
15.08.2017 15:15:48 TSI
NNNN