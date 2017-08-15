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Van Büyükşehir Belediyespor'dan sezon açılışı

15 Ağustos 2017 Salı, 15:26
Van Büyükşehir Belediyespor'dan sezon açılışı

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyespor, 2017-2018 sezonunun açılışını 18 Ağustos'ta gerçekleştiriyor.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon açılışını cuma günü bir hazırlık maçı yaparak gerçekleştiriyor. 2017-2018 sezonuna 2. Lig hedefiyle hazırlanan Van Büyükşehir Belediyespor, Erzurum kampını tamamlayarak Van'a döndü. Yarın top başı yapacak olan takım, yeni sezon hazırlıklarına Van'da devam edecek.
Van Büyükşehir Belediyespor, cuma günü yeni sezon açılışında Batman Petrolspor'la karşılaşacak. Saat 17.00'deki açılış programı, futbolcuların tanıtımıyla başlayacak, ardından bir gösteri maçı yapılacak. Gösteri maçı sonrası Van Büyükşehir Belediyespor, Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek.
Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, cuma günü gerçekleşecek olan yeni sezon açılışına Van Büyükşehir Belediyespor'a gönül veren herkesin davetli olduğunu söyledi. Yeni sezona iddialı girdiklerini kaydeden Çalım, "Bu yıl iyi bir takım kurduk. İyi bir hazırlık dönemi de geçirdik. Yeni sezona sayılı günler kaldı. Hazırlıklarımız sürüyor. Cuma günü yeni sezon açılışını yapacağız. Cefakar taraftarımızı açılışa bekliyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz, karşılığını da 2. Lig'e çıkarak alırız" dedi.
(MSA-Y)

15.08.2017 15:28:26 TSI
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