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Ereğli'ye gündüz çocuk bakım evi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde sonra yaklaşıldı.

Ereğli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi yakın zamanda hizmete girecek. Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde yer alacak bakım evi çocukların sosyal, kültürel ve eğitim anlamında gelişimlerinde katkıda bulunacak. Sabah, öğle ve tam gün olmak üzere 3 gurup halinde oluşacak sınıflarda çocuklara drama, matematik, İngilizce, müzik, spor, oyun gibi etkinlikler uygulanacak. Milli Eğitim Müdürlüğü müfredatlarına göre uygulanacak programlar çocukların gelişimine yardımcı olacak.

"Çocuklarımız bizim geleceğimizdir" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Bu dünyada herkes makam, mevki ve güç için her türlü fedakarlığı yapabilmekte ve ardında bir eser bırakabilme arzusundadır. Ama unutulmamalıdır ki en önemli eserimiz çocuklarımızdır. Onların önce aile içerisinde sonra da eğitim kurumlarında aldığı eğitimlerle vatanına, milletine faydalı olmaları için çaba göstermeliyiz. Hayata tertemiz gelen çocuklarımıza gereken ilgiyi göstererek onları geleceğe hazırlamalıyız. Ereğli Belediyesi olarak asli görevimiz olan hizmetlerin yanı sıra sosyal projelerle şehrimizin kültür seviyesini daha da yukarılara taşıma amacındayız. Tabi ki bunu yaparken geleceğimizin temel taşları olan çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlamak gerektiğinin bilincindeyiz. Bu uğurda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda açacağımız Ereğli Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evimiz şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(AH-Y)



15.08.2017 15:38:31 TSI

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