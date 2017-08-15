Şahinbey'de rekor düzeyde yol asfaltlandı
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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde toplamda 1 milyon 396 bin 330 metrekarelik alana asfalt döküldü.
Şahinbey Belediyesi tarafından şehrin trafik yükünü hafifletmek ve yolları modern görünüme kavuşturmak için yeni açılan yolları ve ilçedeki diğer caddelere sıcak asfalt döküyor. Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getiren Şahinbey Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. İlçe merkezinin yanı sıra yeni kurulan yerleşim birimlerinin yeni yol ve asfalt çalışmalarını da gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor.
1 milyon 396 bin 330 metrekare asfalt yapıldı
Şahinbey Belediyesi'nin asfalt şantiyesi saatte 200 ton üretim yaparken, 2016'dan 2017 yılının Temmuz ayına kadar olan sürede Fen İşleri ekipleri toplam 201 bin 394 buçuk ton asfalt serimi yaptı. Belediye, sorumluluk alanına yeni katılan mahalleler de dahil olmak üzere, toplam bir milyon 396 bin 330 metrekarelik alan asfaltla kapladı.
261 bin 768 metrekare kilittaşı döşendi
Şahinbey Belediyesi tarafından ayrıca 2016'dan 2017 yılının Temmuz ayına kadar olan sürede ihtiyaç duyulan alanlara 261 bin 768 metrekarelik kilit taşı döşemesi yapıldı. Daha modern yaşam alanları oluşturma kapsamında yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu rekor düzeydeki asfalt ve kilit taşı döşeme çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.
(SD-Y)
15.08.2017 16:01:23 TSI
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