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Sözleşmeli aday öğretmenlerin eğitimleri başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da sözleşmeli olarak atanan aday öğretmenlerin temel ve hazırlayıcı eğitim programları İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın katılımıyla Erzurum Lisesi Konferans salonunda başladı.

Erzurum'a atanan sözleşmeli aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri kapsamında, 15-29 ağustos tarihleri arasında yapılacak olan seminer çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Çevreye Uyum Semineri olarak gerçekleştirilecek.

Çocukların daha özgün ve milli-manevi değerleri kuşanmış bir şekilde yetişmeleri için derslerde birkaç cümle bile olsa 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatmalarının elzem olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Öncelikle sahip olduğumuz misyonun taşıdığınız bilincin farkında olarak, sizlere teslim edeceğimiz çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle kuşanmış ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkaracak ve yaşadığımız coğrafyaya umut vaat edecek donanımlı bir nesil olarak yetiştireceğiniz hususundaki inancım tamdır. Sizlerin de aramıza katılmanızla maarif camiamız yeni bir heyecan ve enerji ile devam ettiği yolda olumlu bir ivme kazanacaktır, tekrar aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Konuşmaların ardından sözleşmeli aday öğretmenlerinin eğitim derslerine başlandı.

(ERZ-Y)



15.08.2017 16:05:54 TSI

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