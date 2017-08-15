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Muhtarlık Hizmetleri ziyaretlerini sürdürüyor

15 Ağustos 2017 Salı, 16:12
Muhtarlık Hizmetleri ziyaretlerini sürdürüyor
Muhtarlık Hizmetleri ziyaretlerini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Beldiyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, muhtelif mahallelerde görevli muhtarlara ziyaretlerini sürdürüyor.
Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Taha Toplu'yla birlikte mahalleleri ziyaret eden Yusuf Çelebi, şehrin tüm mahallelerini ziyaret edeceklerini belirterek, muhtarların talep ve isteklerini yerinde alacaklarını dile getirdi. Çelebi, "Muhtarlarımızı mahallelerinde ziyaret ediyor, istişarelerde bulunuyoruz. Zaman zaman düzenlediğimiz toplantılarda, gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle muhtarlarımızın taleplerini yerinde alıyoruz. Muhtarlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah tüm mahallelerimize ziyaretlerimiz sürecek. İşbirliği içerisinde şehrimizin gelişimi için çalışacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.
(BCT-GY-Y)

15.08.2017 16:14:49 TSI
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