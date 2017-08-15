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Akmis Grup, son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi



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Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, Sabiha Gökçen Havalaalanında yaşanan saldırıya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. 7 yıldır Sabiha Gökçen'e hizmet etmekte olduklarını ifade eden Ruhi Karaalp, "Birebir neden bu işlerin bu şekilde olduğunu açıklamak istedik. Havaalanlarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı bir genelgeye tabidir. 2010 yılında Kocaeli ve Sabiha Gökçen arasındaki kopukluğu gördüğümüz için bu işi yapmaya talip olduk. Mevzuatlara uygun taşımacılığımızı 7 yıldır sürdürüyoruz. Bu işi yapmak isteyen bir taşımacı kesinlikle bir belgesi olan bir uçak firmasıyla anlaşma yapmak zorunda. Havaalanın da size izin vermesi gerekiyor. Son iki yıldır havaalanında yoğun bir şekilde teamüllere uymayan insanlar türedi. Geçtiğimiz gün işletme müdürümüz bu insanların saldırısına maruz kaldı. Bunların bütün görevi bu. Bunun karşılığında da ücret alıyorlar. Hakkımızı ararken bir de ekmeğimizden olduk. Mevzuat değişikliğine gidildi. Hiçbir gerekçesi olmadan girişimizi yasakladılar. Akmis Seyahat'in fişinin çekilmesi gerekiyordu, şu anda fiili olarak durdurmuş durumdalar. Biz taşımacılığımızı yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

(UK-RFK-Y)



15.08.2017 16:25:09 TSI

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