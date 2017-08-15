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Taşköprü Belediyesi asfalt çalışmasına başladı



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığı sathi asfalt kaplama çalışmasına başladı.

Geçtiğimiz yıllarda toplamda 15 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapan Taşköprü Belediyesi, bu yılda 5 kilometrelik sathi asfalt çalışmasına başladı. Ethem Mahallesi'nden başlayan sathi asfalt çalışmaları, Bahçelievler Mahallesi, Gizlice Mahallesi, Gökırmak Mahallesi ve Ağcıkişi Mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklarında devam edecek.

Çalışmaları yakından takip eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, geçtiğimiz yıllarda ilçenin büyük kısmında asfalt sorununu giderdiklerini belirterek, bu yılda ihtiyaç duyulan alanlarda sathi asfalt çalışmasına başladıklarını ve halkın rahat ve daha yaşanılır bir Taşköprü'de yaşamak için çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.

(Vİ-RFK-Y)



15.08.2017 16:25:22 TSI

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