YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çorlu-Ergene Çırak Bayırı yol projesinin temeli etıldı

Çorlu-Ergene Çırak Bayırı yol projesinin temeli etıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Çorlu-Ergene Çırak Bayırı Yol Projesinin temeli törenle atıldı.

Düzenlenen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, kurum amirleri, şube müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan ve proje ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, "Toplam uzunluğu 5.1 km olan projenin 2,3 kilometrelik kısmı Ergene, 2,8 kilometrelik kısmı Çorlu İlçemiz sınırlarında kalmaktadır. Birinci bölümde 2x2 olmak üzere 26 metre genişliğinde anayol, ikinci bölümde ise anayola katılım sağlamak amacıyla her iki tarafta sekizer metre genişliğinde toplama yolları projelendirilmiştir. İkinci etapta 2 ayrı yerde 4 adet köprü mevcuttur. Bu yapılar ile ilgili olarak 60 metre uzunluğunda 2 adet demiryolu geçiş köprüsü ve 90 metre uzunluğunda 2 adet Çorlu deresi geçiş köprüsü projelendirilmiştir. Ben projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Türkiye'de örnek gösterilecek bir başkanımız var

Metin Pakdil'in ardından konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Beklenen gün bugündür. Bugün bizim bayramımız. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda proje programa alındı. Bu yıl hayata geçireceğimiz projeler bununla sınırlı kalmayacak. 2018 yılında hayata geçecek olan projelerimiz de var. Bu projeler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz ortak projeler. Projelerimizi birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin de gururu yaşıyoruz. Mesai kavramı gözetmeden halkı için çalışan Türkiye'de örnek gösterilecek bir Başkanımız var. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Yatırımlarımız devam edecek

Son olarak konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Böyle güzel bir projeyi başlatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu projenin ismi Çırakbayırı projesidir. Bu projenin bir kısmı Ergene, bir kısmı da Çorlu İlçesini ilgilendiriyor. Proje bittiği zaman, bu bölgede gururla hizmete sunacağımız bir hattımız olacak. Ergene ilçemizi farklı bir gözle görmemiz lazım. Ergene yeni kurulan ve dağınık yapıya sahip bir ilçe. Bizler nüfusu ne olursa olsun, yaşam alanı olan her yerde alt yapı olması gerekliliğini savunuyoruz. Altyapı yapmak kolay bir iş değil. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar bin 700 kilometre alt yapı yaptık. Bu süre içerisinde zorluklar da çekildi. Bugün geldiğimiz nokta altyapısı bitmiş, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilenmiş, yeni okulları ve caddeleri yapılmış bir Ergene oldu. Ergene İlçemizde çok güzel çalışmalar yaptık. İlçemize yatırımlarımız devam edecek. 12 Sosyal Demokrat Belediye olarak 3.5 sene boyunca geldiğimiz noktada şehrimiz için çok büyük yatırımlar yaptık. Hayata geçirilen projeleri göz önünde bulundurursak yeni kurulan bir belediye için bu çok büyük bir hizmettir. Yaptığımız her hizmet Tekirdağ'ımız içindir" sözlerini söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile tören son buldu.

(HLD-MEF-Y)



15.08.2017 16:39:38 TSI

NNNN