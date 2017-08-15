YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Midyatlı genç çiftçilere 66 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Midyatlı genç çiftçilere 66 büyükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Tayfur Demir

MARDİN (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Genç Çiftçi Hibe Destek projesi kapsamında Mardin'in Midyat ilçesinde 11 çiftçiye 66 büyükbaş hayvan dağıttı.

Mercimekli Mahallesi'nde bulunan mezbahana ve soğuk hava deposu tesisinde yapılan dağıtım törenine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri ile hibe desteğinden faydalanan çiftçiler katıldı. Büyükbaş hayvanlar çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Bu sırada bazı çiftçiler ile görevliler arasında, hayvanların küçük olması gerekçesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'in araya girmesiyle sona erdi.

Çiftçilerin almak istemediği hayvanlar için gerekli yasal sürecin başlatılacağını belirten Kaymakam Tekin, "Almak istemedikleri hayvanları tutanakla görevliler belirleyecek, sorumlu ihmali hakkında, işini savsaklayanlar hakkında işlem yapılacak hayvanlar kimlerden tedarik edildiyse onlarla da ilgili işlemler yapılacak. Devlete kötü mal satarlarsa canına okuruz" dedi.

Ardından 66 büyükbaş hayvan kurayla çiftçilere dağıtıldı.

(TD-MP-Y)



15.08.2017 16:41:47 TSI

NNNN

