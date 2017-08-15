Kazada savrulan araç bahçe duvarına çarparak durabildi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kamyonetin çarptığı araç, bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Osman Güleç idaresindeki hafif ticari araç ile 02 HN 864 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Kaplan idaresindeki 02 HT 948 plakalı kamyonet Bahçelievler Mahallesinde çarpıştı. Kazada savrulan araç bir ikametin bahçe duvarına çarpmasıyla dura bildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
(CK-SD-Y)
15.08.2017 16:48:20 TSI
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