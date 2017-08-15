Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi girişinde Çayda Çıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 44 ES 47 plakalı otomobil ile 23 BH 682 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(YÖ-HİV-Y)
15.08.2017 17:15:25 TSI
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