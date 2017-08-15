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Yeni Yüksekokul binası için arazi tahsisi yapıldı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici binada bulunan Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokul'a yeni binanın yapılabilmesi için hazineye ait 47 dönüm arazinin tahsisi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler, İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Demirci ile birlikte Nurdağı Yüksekokul Müdürü Doç.Dr Mehmet Aytekin'i ziyaret etti. Kaymakam Düzgün, ziyarette Belediyeye ait geçici binada bulunan Nurdağı Meszlek Yüksekokulu'na yeni bina yapılabilmesi için hazineden talep edilen 47 dönüm hektar arazinin tahsisinin yapıldığını söyleyerek, hayırlı olmasın temennisinde bulundu. Kaymakam Düzgün, Olucak Mahallesi sınırları içerisinde Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğün yapacağı inşaat ihalesinin ardından yeni binanın yapımına başlanabileceğini ifade etti.

Yüksekokul Müdürü Mehmet Aytekin ise, arazinin tahsisinin yapılmasına sevindiğini belirterek, yeni binanın hem ilçe hem de yüksekokul açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Kamil Mencik de, yüksekokul hakkında bilgi vererek, Organik Tarım, Beyaz süs Bitkileri ve Tıbbi Demotik Yetişticiliği bölümlerinde toplam 60 öğrenci bulunduğunu kaydetti. Yeni yapılacak bina ile birlikte 20 derslikte bin öğrenci kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mencik, ayrıca üniversite öğrencilerine ilçede yurt yapılabilmesi için yönetmeliğe göre en az 500 öğrenci bulunması gerektiğini kaydetti.

(SD-Y)



15.08.2017 17:16:45 TSI

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