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Denizli Büyükşehir, 5 ilçede vahşi depolamaya son veriyor



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde toplanan evsel katı atıkların bir araya toplanıp bertaraf edileceği Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yapımına başladı. Tesisin tamamlanması ile 5 ilçeden toplanan katı atıkların çevre kirliliği ve halk sağlığına yapacağı olumsuzluklara son verilecek ve atıklar ekonomiye geri kazandırılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde toplanan evsel katı atıkların bir araya toplanıp bertaraf edileceği Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yapımına başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan tesis, Tavas'ın Nikfer Mahallesi sınırlarında yer alan yaklaşık 100.000 metrekarelik alan üzerine kurulacak. Tesise; Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinden toplanan evsel katı atıklar getirilecek. Daha önceden söz konusu ilçelerde gelişigüzel atılan evsel katı atıkların, vahşi depolama suretiyle bu alanlara dökülmesi önlenerek çevrenin ve yerleşim yerlerinin olumsuz yönde etkilenmesine son verilecek.



Uzun yıllar hizmet verecek

Projenin hayata geçirilmesi ile 5 ilçeden toplanan evsel katı atıkların bertaraf edilmesi, atık pillerin geçici depolanması, organik atıkların kompostlaştırılması, kaynağında ayrı toplanacak ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrıştırılması ve ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak. Tahsisi yapılan sahanın topoğrafik yapısının şartlarına bağlı olarak projenin en iyi kullanım kapasitesini sağlayacak, ekonomik, teknolojik, çevre koruma tedbirlerini içeren mevzuat hükümlerine uygun olarak tasarlandığı ifade edilirken, geleceğe dönük nüfus ve atık projeksiyonlarının oluşturulduğu kaydedildi. Tesisisin iki kademeli olarak tasarlandığı belirtilirken, 5 ilçeye uzun yıllar hizmet vereceği kaydedildi.



Çöpler ekonomiye kazandırılacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye büyük önem verdiklerini belirterek, "Denizlimiz çevre duyarlılığı konusunda en üst seviyede olan bir şehir" dedi. Denizli merkezde katı atıkları vahşi depolama yerine düzenli depolama haline getirdiklerini ve oradan da elektrik üreten bir yapıya kavuşturduklarını anlatan Başkan Zolan, bu tesisle aynı uygulamanın ilçelerde de hayata geçirileceğini ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılacağını ifade etti. Tesisin şimdiden Denizli'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, ihtiyaç olan tüm bölgelerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.



15.08.2017 17:17:47 TSI

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