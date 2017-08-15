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Gençlerin "Kod Adı 2023" projesi tamamlandı



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kod Adı 2023" projesi kapsamında Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karahisar Gençlik Merkezi'nde bir buçuk ay boyunca devam eden bilişim eğitimleri tamamlandı.

"Kod Adı 2023" projesinin ilk etapta 81 gençlik merkezinde başlatıldığını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz, "Eğitimlerimiz gönüllü gencimiz tarafından 20 kişilik bir öğrenci grubuna verildi. Öğrencilerimize yapay zeka alanında temel bir eğitim verildi. Proje ile gençlerimiz yazılım geliştirme becerisine sahip oldular. Eğitimler sonunda Türkiye'de seçilen en başarılı 100 gence bilişim uzmanları tarafından yaz döneminde ileri düzey yazılım geliştirme ve siber güvenlik eğitimleri verilecek. Her dönemde yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verilmesinin hedeflendiği projede, yılda ortalama 20 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor" dedi.

Gençlere katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle eğitim başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

(HK-Y)



15.08.2017 17:43:38 TSI

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