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Yüzyıl sonra iki tarihi eser arasındaki engel kaldırılacak

- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu:

- "Yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eseri yeniden bir birini görmesini sağlıyoruz"



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Meydan projesi kapsamında bazı iş yerlerinin yıkıldığında yaklaşık yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eser Taşhan ile Meydan Cami'nin yeniden bir birini görmesini sağlayacaklarını söyledi.

Tokat'ta tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Güdümlü Proje sözleşmesi törenle imzalandı. Taşhan'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Tokat Belediyesi arasında gerçekleşen imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, proje kapsamında kale, Taşan ve Meydan Cami ile beraber bir bütünsellik oluşturacağını, en geç bir yıl içinde restorasyon çalışmaları tamamlandığında şehrin bir turizm cazibe alanına kavuşacağını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, proje kapsamında bazı işyerlerinin yıkıldığında yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eseri yeniden bir birini görmesini sağlayacaklarını ifade ederek,"Tarihi Taşhanımız ile ikiyüz metre ötesinde yine tarihi meydan camimiz ki bu iki tarihi alan yıllarca bir birine bakan bir birini gören pozisyondayken son 80 veya 100 yıldır bir birini görmeyen bir hale bürünmüş. Biz tekrardan tarihi bir meydanı ortaya çıkartırken yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eseri yeniden bir birini görmesini sağlıyoruz. Yani bu yönüyle tarihi ortaya çıkartan bir proje bu proje. Bu bölgede 80'den fazla dükkânımız var. Birçok esnafımızda eskisi gibi işlerinden memnun değillerdi. Daha düzgün tarihi havada iş yerleri gerekiyordu. Tarihi yapısının ardından bu projenin birde ticaret merkez olma anlamında da önemsiyoruz. Son 30 yıldır konuşulan meydan projemiz bittiğinde önemli bir işlev görecek" dedi.

Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ise meydanların şehirlerin kalbi olduğunu ifade ederek, "Tokat'ta ki tarihi eserler maalesef şehir yapılanmasının içerisinde kalmış. Yeni binalarla tarihi dokunun adeta gizlendiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu ve benzeri projeler tarihi eserlerin yeniden görünür kılınması, daha da önemlisi bu tarihi mirasları bir birleriyle bağlantı kuracak ilişkilendirecek bir şehir mimarisinin de hayata geçirilmesi anlamında bu proje öne çıkan müstesna bir proje. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Nİ-



15.08.2017 18:15:19 TSI

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