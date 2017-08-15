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İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

15 Ağustos 2017 Salı, 18:32
İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı
İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla, Kırklareli Valisi Orhan çiftçi Başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı. Toplantı bilgi alışverişi yapılmasının ardından sona ererken Vali Çiftçi toplantıya katılan herkese teşekkür etti.
(HLD-MEF-Y)

15.08.2017 18:34:53 TSI
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