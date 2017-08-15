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Simav'da bayram temizliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde Kurban Bayramı öncesi, Belediye Park ve Bahçe Müdürğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Mahalleler arasındaki düzenleme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıkların temizlik ve bakımları da yapılıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Eşsiz tabiat güzellikleri ve turistik Eynal kaplıcalarına sahip olan Simav'da, temiz çevre sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanında, ilaçlama ve dezenfekte işleri de yapılıyor. Kurban bayramı sabahına kadar sürecek çalışmalarımızı yürüten personellerimiz, bayramda 7-24 görevde olacaklar. Vatandaşlarımız istek, dilek ve şikayetlerini Simav Belediyesi'ne telefonla bildirdiğinde, ekiplerimiz anında müdahale edecekler" dedi. (MEİ-EFE)



15.08.2017 18:47:26 TSI

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