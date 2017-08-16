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Vali Su, Silifke'de ziyaret ve incelemelerde bulundu



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Ağbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Mustafa Söylemez, İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, resmi daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılanan Vali Su, kaymakamlık makamında brifing aldıktan sonra Organize Sanayi Müteşebbis heyeti ziyaret edip, Pişirgen Makinada ve Akdeniz Mermer fabrikasında incelemelerde bulundu.

Silifke Kalesinde başlayan kazı çalışmalarını inceleyen Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke Kaymakamını ziyaret edip buranın ekonomik, sosyal ve kültürel varlıklarıyla ilgili bilgi edindiğini kaydetti.

İlçedeki önemli tesisleri ziyaret edip sorunları dinlediğini ifade eden Su, "Bildiğiniz gibi şuanda Silifke kalesiyle ilgili çalışma devam ediyor. Bununla ilgili değerli hocamızdan bilgiler aldık. İnşallah bu Silifke Kalesindeki kazı ve restorasyon çalışmalarını en kısa zamanda bitirip turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Silifke gerçekten her anlamda potansiyeli olan bir ilçemiz. İnşallah hep birlikte bu potansiyeli devam eden çalışmaları hızlandırarak ve yeni imkanlar ekleyerek hızlı bir şekilde kalkındırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Silifke Kaymakamı Cinbir de, yaptığı anlamlı ziyaretlerden dolayı Vali Su'ya teşekkür ettiğini söyledi.

Silifke Kalesinde bu yılki kazı çalışmaların başladığını ifade eden Cinbir, bu yılki kazı için 500 bin lira, burçların restorasyonu için de 3 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Vali Su ise, esnaf ziyaretinde bulunup Anadolu Lisesi Okul İnşaatı, Silifke Kültür Merkezi İnşaatı, Taşucu Kültür Merkezi binası, Taşucu Limanı ve TDİ Genel Müdürlüğü (Eski Seka) limanında incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

(MŞN-Y)



16.08.2017 09:01:01 TSI

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