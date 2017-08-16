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Öztürk, "Sporun her branşında sporcu sayısının artmasını istiyoruz"

- Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Levent Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Levent Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Federasyon çalışmaları hakkında Vali Coşkun'a bilgi veren Öztürk, ildeki amatör lisanslı futbolcu sayısının 2545 olduğunu söyledi.

Amaçlarının tüm gençleri spor sahalarına çekmek olduğunu ifade eden ASKF Başkanı Levent Öztürk, "Osmaniye'de sporun her branşında sporcu sayısının artmasını istiyoruz. Gençlerimizi sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan da uzak tutmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Spora ve sporculara destek olacaklarını belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kuruluna ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette ASKF yöneticileri Enver Bozdoğan, Erdoğan Akyürek, Sedat Gürsel Öztürk, Fadime Göçer, Volkan Canbolat, Şükrü Tozluklu, İsmail Dehli ve Resul Özdil hazır bulundu.

(RSL -Y)



16.08.2017 09:02:38 TSI

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