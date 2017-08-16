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Kaymakam Özkan, din görevlileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam-hatip ve Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen toplantıda, müftülüğün çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği için son derece önemli olduğunu hatırlatarak, onlara sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Terörizm ile mücadelenin ilk adımının, ülkenin geleceği olan çocuklara ve gençlere sahip çıkmaktan geçtiğini ifade eden Kaymakam Özkan, her türlü uyuşturucu madde bağımlılığı dahil olmak üzere gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın din görevlilerinin temel görevleri arasında olduğunu hatırlatarak, bunun için azami gayretin sarf edilmesinin gerektiğini kaydetti.

Diyanet çalışanlarının ülkemizin manevi mimarları, sosyal hayatımızın önemli kişileri ve toplumun kanaat önderleri konumunda bulunduklarını dile getiren Özkan, bu vesile ile topluma milli ve manevi değerlerimizi etkin bir şekilde anlatıp, ahlaklı iyi bireyler yetiştirmede azami gayretin sarf edilmesini istedi.

Düzenlenen toplantıya İlçe Müftüsü Mehmet Ekinci de katıldı.

(HO-MSA-Y)



16.08.2017 09:16:34 TSI

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