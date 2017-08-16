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Aydın'da incir hasadı başladı

- Kalite ve yüksek rekolte üreticiyi umutlandırıyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Dünyanın en kaliteli en fazla kuru incirinin üretildiği Aydın'da incir hasadı başladı. Şu an itibariyle incir üretimi için oldukça elverişli giden mevsim şartları ve incirdeki kalite üreticiyi umutlandırıyor.

Aydın'da havaların sıcak gitmesi ile birlikte taban arazilerde incir hasadına başlayan üreticiler rekoltenin ve incirdeki kalitenin oldukça güzel olduğunu belirttiler. Kış mevsiminin uzun sürmesi ve ileklemenin yaklaşık bir hafta geç başlamasına rağmen geçtiğimiz ay yaşanan aşırı sıcaklarla birlikte hasadın zamanında başladığını belirten Germencik Ortaklarlı üreticilerden Sultan Arka, aşırı sıcak nedeniyle incir hasadı zor bir uğraş da olsa kalite ve rekoltenin üreticinin yorgunluğunu giderdiğini söyledi. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi üreticinin iyi fiyat beklentisi içerisinde olduğunu ifade eden Sultan Arka, "İncir üretimi meşakkatli bir uğraş. İncir bir bebek gibi ilgi bekler. Her gün sabah saatlerinde ve akşama doğru hasat yapıyoruz. Bu yıl rekolte geçen yıllara oranla daha fazla görülüyor. Üreticiler olarak en büyük korkumuz yağış. Klim şartları bu şekilde devam ederse üreticinin de ihracatçının da yüzü güler" dedi.

Aydın'da üretilen incirlerin tamamen doğal olduğunu ve kutsal meyve olarak bilinen Aydın incirinin değerinin artık bilinmeye başladığını kaydeden Sultan Arka, "Taban arazilerde hasat başladı. Önümüzdeki günlerde yaylalarda da hasat başlar. Bu yıl toplayıcı yevmiyesi 60 lira. Aşırı sıcakta zor da olsa çalışan için iyi para. Geçen yıllarda zamansız yağan yağmurlar ve değişken hava sıcaklıkları nedeniyle incirde kalite ve rekolte düşüktü. Bu yıl incirde rekolte de kalite de oldukça iyi. Üreticinin beklentisi paçalı diye tabir edilen incirin kantarda kilosu 13-14 lira civarı. Süzme incirin 20 lira civarında olmasını bekliyoruz" dedi.

(İK)



16.08.2017 09:45:46 TSI

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