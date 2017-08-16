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Trabzon'da vakıf eserlerinin restorasyon çalışmaları

- Trabzon'da aralarında cami ve hamam gibi 15 tarihi eserin restorasyon çalışmaları devam ediyor

- Ortahisar Fatih Camisi'nin restorasyon çalışmalarının 2018 yılı Nisan ayında bitmesi planlanıyor



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon ve ilçelerinde önceki yıllardan devam eden ve 2017 yılı yatırım programı dahilinde onarım, restorasyon ve projeleri planlanan 15 eserin restorasyon çalışmaları devam ediyor. İhalesi yapılan 11 eserin ise restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili Orhan Kahveci, tarihi eserlerin onarımı çalışmaları kapsamında en pahalı restorasyon çalışmasında ilk sırayı 1 milyon 379 bin 346 TL bedel ile Ortahisar Fatih Camisi'nin onarımının aldığını söyledi. Kahveci, caminin restorasyon çalışmalarının bu yıl sonu bitirilmesinin planlandığını ancak tarihi revize restorasyon projelerinden dolayı restorasyonun 2018 yılının Mart yada Nisan ayına kadar sarkabileceğini kaydetti.

Onarım çalışmaları kapsamında yangın tehlikesi geçiren Dernekpazarı Merkez Camisi'ni elektrik tesisatı ve aydınlatma avizelerinin de yenilendiğini kaydeden Kahveci, Ortahisar Pazarkapı Cami onarımı işi Haziran ayında ihalesi yapılmış ve yer teslimi yapılarak onarım çalışmalarına başlanmıştır. Onarım çalışmaları kapsamında kurşun örtü yenilenmesine başlanmıştır. Cami içindeki kalem işlerinin kopyaları alınarak boya raspa işleminden sonra kalem işleri yenilenecektir. Onarım kapsamında fiziki şartları uygun olmayan bodrum kattaki ibadet mekanı ihya edilecek ve kullanışlı bir hale getirilecektir. Harim ve mahfilde bulunan beton pencereler sökülecek ve ahşap malzemeden yenilenecektir. Ortahisar İncirlik Camii onarımı işi Temmuz ayında ihalesi yapılmış ve yer teslimi yapılarak onarım çalışmalarına başlanmıştır. Onarım çalışmaları kapsamında üst kurşun örtü ihya edilecek. Cami iç kısmında kalem işi yüzeylerin kopyaları alınarak boya raspası işleminden sonra kalem işleri yenilenecektir. Pencereler ahşap malzemeden ile yenilenecektir. Hayrat Dereyurt Merkez Camii eski eser projeleri temini işi nisan ayında ihalesi yapılmış ve halihazırda proje çalışması devam etmektedir. Ortahisar Sekiz Direkli Hamam eski eser projeleri temini işi Nisan ayında ihalesi yapılmış ve halihazırda proje çalışması devam etmektedir" dedi.

Kahveci, Ortahisar Ahi Evren Camisi, Of Merkez Eski Camisi, Sürmene Çamlıca Camisi ve Ortahisar Ayasofya Camileri'nin onarımının 2017 yılı yatırım programında olduğunu ve ihalesinin yapılacağını sözlerine ekledi.

(BK-ÖS-Y)



16.08.2017 10:04:20 TSI

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