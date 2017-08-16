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Yemek imalathanesinde denetim yapıldı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin cenaze evlerine yemek hizmetini sağlayan firmanın imalathanesinde denetim yapıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki firmanın yemek imal edilen yerindeki denetime İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Yapılan denetimde işyeri ruhsatı, hijyen, yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildi. Yetkililer denetim sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını ve denetimlerin sık sık tekrarlanacağını söylediler. İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın talimatıyla yaklaşık 8 yıldan beri cenaze evlerine yemek hizmetinde bulunuyor. Bu hizmetten ayda ortalama 4 bin kişinin yararlandığı kaydedildi.

(MG-GY-Y)



16.08.2017 10:05:03 TSI

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