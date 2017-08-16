ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Melikgazi'de ekipler 10 günlük tatilde vardiya usulü ile çalışacak

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:11
Melikgazi'de ekipler 10 günlük tatilde vardiya usulü ile çalışacak
Melikgazi'de ekipler 10 günlük tatilde vardiya usulü ile çalışacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kamu hizmetinin tatili olamayacağını çünkü halk ve çevre sağlığı gibi önemli hizmetlerin süreklilik istediğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Ağustos ile 5 Eylül günleri arasındaki 10 günlük süre içerisinde Melikgazi Belediyesinin kamu hizmeti sunan birimlerin vardiya usulü ile çalışacağını söyledi.
Çöp toplama, park ve bahçelerin bakımı ve temizliği, piyasa denetimleri, yol bakım ve ilaçlama gibi hizmetlerin çalışacağını çünkü bu hizmetlerin tatili olmadığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu hizmetlerin süreklilik isteyen ve kamu sağlığı, kamu yararı ve kamu esenliği için bu hizmetlerin sunulması zorunlu hizmetler olduğunu kaydetti.
Halk ve çevre sağlığı önemli
Melikgazi Belediyesi olarak 555 bin nüfusa günlük ve hatta anlık hizmet sunduklarını ve bir gün çöplerin toplanmaması durumunda şehrin çöp dağları ile çevrili olacağını vurgulayan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Beşikten mezara kadar hizmet sunan ve bu hizmetleri sunması için görevlendirilen belediyelerin aslında kamu hizmeti sunmaktadır. Kamu hizmeti çok önemlidir. Kamu hizmetinin tatili ve dinlenmesi olmaz. Mazereti de olmaz bu açıdan özellikle halk ve çevre sağlığı için zorunlu hizmetlerde 7 gün 24 saat görev aksatılmadan devam ettirilecektir. Kamu hizmetinin tatili olmaz bunun için gerekli toplantılar yapılarak koordinasyon sağlanmış olup görevlendirme yapılmıştır"
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu vesile ile Melikgazililerin bayramlarını ve sevdikleri ile birlikte nice bayramlar temenni ettiğini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

16.08.2017 10:14:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri Pancar Kooperatifinin Sözleşmeli Tarımı Nohut ve Yeşil Mercimek Ekimine Rağbeti Artırdı
YEREL

KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİNİN SÖZLEŞMELİ TARIMI NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK EKİMİNE RAĞBETİ ARTIRDI
Vali Kamçı &quot;Kayseri Tanıtım Grubu&quot; Toplantısına Katıldı
YEREL

VALİ KAMÇI "KAYSERİ TANITIM GRUBU" TOPLANTISINA KATILDI
Başkan Akay, Şeker-İş Sendikasını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN AKAY, ŞEKER-İŞ SENDİKASINI ZİYARET ETTİ
Prof. Dr. Abdullah İnci, &quot;Sarı Örümcekler Zararsızdır&quot;
YEREL

PROF. DR. ABDULLAH İNCİ, "SARI ÖRÜMCEKLER ZARARSIZDIR"
Büyüksimitçi, &quot;Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nı Daha da Canlandıracağız&quot;
YEREL

BÜYÜKSİMİTÇİ, "ÜNİVERSİTE SANAYİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ VAKFI'NI DAHA DA CANLANDIRACAĞIZ"
Vali Kamçı'dan Kurum Ziyaretleri
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN KURUM ZİYARETLERİ
Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi bölge sanayicilerine önemli katkılar sağlıyor
YEREL

KAYSERİ OSB DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ BÖLGE SANAYİCİLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR
Dondurma yerken sağlığınız bozulmasın
YEREL

DONDURMA YERKEN SAĞLIĞINIZ BOZULMASIN
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN OTOMOBİL YAN YATTI
Şüpheli paket korkuttu
YEREL

ŞÜPHELİ PAKET KORKUTTU
Kocasinan'da beklenen ihaleler gerçekleştirildi
YEREL

KOCASİNAN'DA BEKLENEN İHALELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü
YEREL

HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Yahyalı'da doğalgaz çalışmaları değerlendirildi
YEREL

YAHYALI'DA DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
Talas'ta Bisiklet Yol Şampiyonası Başladı
YEREL

TALAS'TA BİSİKLET YOL ŞAMPİYONASI BAŞLADI
10 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri'de
YEREL

10 BİN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ KAYSERİ'DE
AGÜ Spor'lu 8 basketbolcu sağlık kontrolünden geçti
YEREL

AGÜ SPOR'LU 8 BASKETBOLCU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Pınarbaşı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

PINARBAŞI'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KTO Başkan Adayı Ömer Gülsoy, &quot;KTO'da siyaset olmamalı&quot;
YEREL

KTO BAŞKAN ADAYI ÖMER GÜLSOY, "KTO'DA SİYASET OLMAMALI"
Gönüllü Kültür Kuruluşları Müftü Güven'i ziyaret etti
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI MÜFTÜ GÜVEN'İ ZİYARET ETTİ
Doç. Dr. Onmaz: &quot;Kurbanlık hayvanlar veteriner kontrolünden geçmeli&quot;
YEREL

DOÇ. DR. ONMAZ: "KURBANLIK HAYVANLAR VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇMELİ"
Büyükkılıç, &quot;Açılan iş yerleri büyümeni ve gelişmenin bir ifadesidir&quot;
YEREL

BÜYÜKKILIÇ, "AÇILAN İŞ YERLERİ BÜYÜMENİ VE GELİŞMENİN BİR İFADESİDİR"
YADES ile 406 yaşlının yüzü gülüyor
YEREL

YADES İLE 406 YAŞLININ YÜZÜ GÜLÜYOR
Erciyes Teknopark'ta ARDEB proje önerisi yazma eğitimleri düzenlendi
YEREL

ERCİYES TEKNOPARK'TA ARDEB PROJE ÖNERİSİ YAZMA EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
YEREL

HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 2 YARALI