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Kadınlarda rahim kanseri belirtilerine dikkat

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:37
Kadınlarda rahim kanseri belirtilerine dikkat
Kadınlarda rahim kanseri belirtilerine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Evrim Aksoy, kadınlarda rahim kanseri belirtilerine dikkat çekti.
Rahim kanserinin genellikle rahim iç dokusunu kaplayan endometrium tabakasındaki hücrelerde gelişmeye başladığını anlatan Op.Dr.Evrim Aksoy, "Bu nedenle endometrium kanseri olarak da adlandırılmaktadır. Rahim kanseri 50 yaş ve üzeri kadınlarda görülürken, bu yaşın altındaki kadınlarda nadir olarak karşılaşılmaktadır. Her hastalıkta olduğu gibi özellikle kanserin erken teşhisi ile tedavi şansı artmaktadır. Kanser belirtileri arasında düzensiz adet kanamaları, anormal vajinal kanamaları ve sulu akıntı gelmesi yer almaktadır" diye konuştu.
Op.Dr.Evrim Aksoy, rahim kanseri belirtileri konusunda ise şunları söyledi; "Rahim kanseri genellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda görülmektedir. Bu nedenle menopoz dönemi sonrasında yaşanan vajinal kanamalar kanser belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu kanamalar hafif lekelenme ya da yoğun kanama şeklinde görülebilir. Vajinadan sulu, kanlı ve kokulu akıntı gelebilir. Cinsel ilişkinin ardından herhangi bir kanamanın olması rahim kanseri belirtisidir. Bu kanamalara postkoital kanama denir. Menopoz dönemine girmeyen kadınların adet dönemleri dışındaki ara kanamalar kanser şüphesi uyandırır. Adet düzensizliği, cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında ağrı ve alt karın bölgesinde ağrı hissi rahim kanseri belirtisi olabilir. Kanserin ileri evrelerinde kilo kaybı, kabızlık ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak menopoz dönemi öncesinde veya sonrasında yaşanan anormal vajinal akıntılar ve kanamalar rahim kanseri belirtisi olmayabilir. Bu nedenle yaşanan düzensizliklerin neden olduğunu saptanması için mutlaka uzman bir doktora başvurulması önerilmektedir."
Belirtilerin herhangi birinin olması halinde, vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade eden Op.Dr.Evrim Aksoy, "Ayrıca cinsel ilişkinin ardından ya da banyo yaptıktan sonra meydana gelen kanamanın bir haftadan fazla sürmesi, adet süresinin 21 günden daha kısa ve sık gerçekleşmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerekir. Yine aynı şekilde menopozdan bir ya da iki sene sonra meydana gelen herhangi bir kanama ve karın alt bölgesinde ağrı ve şişkinlik durumunda vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurulması, erken teşhis ve tedavi açısından önem kazanmaktadır. Rahim kanseri belirtileri ile başvuran hastalara öncelikle jinekolojik muayene yapılmaktadır. Yapılan fiziksel muayene ile kanserli hücrelerin neden olduğu rahim büyümesi hissedilebilmektedir." dedi.
Op.Dr.Evrim Aksoy, kanser teşhisinin kesin olarak tanımlanması için bazı test ve yöntemlere başvurulduğunu belirterek bu yöntemleri ise şöyle aktardı;
"Ultrason; Ultrason birçok hastalık teşhisinde olduğu gibi rahim kanseri tanısında da ilk başvurulan yöntemdir. Ses dalgalarından yararlanarak rahmin taranması ile dokunun tam olarak görüntüsü elde edilmektedir. Bu sayede mevcut bir tümör saptanabilir.
Biyopsi; Çok ince bir tüp vasıtası ile rahim iç astar dokusu olan endometriumdan doku örneği alınarak, laboratuvar ortamında incelenmektedir. İncelemelerde kanserli hücreler tespit edilir.
Histeroskopi; Histeroskop küçük bir teleskop şeklinde rahim iç boşluğunun görüntülenmesini sağlayan tıbbi bir araçtır. Rahim iç dokusu hakkında bilgi edinilmesini sağlarken, şüpheli görülen doku bölgelerinde örnek alınması amacı ile de kullanılmaktadır. Uygulanan bu yöntemde anesteziye ihtiyaç duyulamamaktadır."
(ERZ-AT-Y)

16.08.2017 10:39:49 TSI
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