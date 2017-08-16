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Başkan Karaaslan'dan İl Jandarma Alay Komutanı'na hayırlı olsun ziyareti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:41
Başkan Karaaslan'dan İl Jandarma Alay Komutanı'na hayırlı olsun ziyareti
Başkan Karaaslan'dan İl Jandarma Alay Komutanı'na hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na atanan Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Karaaslan, Uçhisar ve Uçhisar Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Karaaslan'a teşekkür etti.
(COŞ-SK)

16.08.2017 10:44:26 TSI
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