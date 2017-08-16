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Nevşehir heyeti İller Bankası ve DSİ'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu'yu ziyaret etti.

AK Parti Nvşehir milletvekili Ebubekir Gizligide yaptığı açıklamada Nevşehir milletvekilleri ve Belediye Başkanımız Hasan Ünver, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün ile birlikte İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu'yu ziyaret ederek gerçekleştirilecek olan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduk dedi. Gizligider, "Belediyelerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğumuz İller Bankası ziyaretimizde ilimizde yapılacak yatırımlar ve projeler için destek olması konusunda talebimizi ilettik. Gerekli maddi desteğin sağlanması hususunda Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'ün ilgisi ve desteğine teşekkür ediyorum.

Yine Nevşehir heyeti olarak ziyaret ettiğimiz DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile ilimizde devam eden ve planlanan sulama, taşkın koruma ve içme suyu projelerini değerlendirdik. İlimizin ihtiyaç duyduğu projeleri gündeme getirdiğimiz toplantıda Genel Müdürümüze destekleri ve pratik çözümleri için teşekkür ediyor, devam eden ve planlanan tüm yatırımların ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(COŞ-SK)



16.08.2017 10:45:12 TSI

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