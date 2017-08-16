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Salçalar Sarıcakaya Belediyesi'nden



(Fotoğraflı)



Seyfullah Solak

ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya'da Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale gelen salça yapım günleri başladı.

Sarıcakayalı kadınların kazanlarda saatlerce pişirerek yaptıkları el yapımı salçaları Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, yakından incelerken nasıl yapıldığı konusunda da bilgilendirildi. Domatesler toplandıktan sonra tek tek elden geçirildiğini belirten Sarıcakayalı kadınlar "Daha sonra bu domatesler iyice yıkanıyor. Sapları ayıklayıp yıkama işleminden sonra da domatesler uygun makinede çekilerek kazanlarda yaklaşık 4 saat boyunca kaynatılarak salça elde ediyoruz. Büyük kazanlara kaynatılan domatesler, salça kıvamına gelince cam kavanozlara koyularak serin ortamda kış sofralarında kullanılmak üzere saklanıyor. Yaklaşık 100 kilogram domatesten 25 kilogram civarında salça elde ediliyor" şeklinde konuştu.

(AS-Y)



16.08.2017 10:47:36 TSI

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