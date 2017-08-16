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Düğün salonu törenle hizmete sunuldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Küyahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesi modern bir düğün salonuna kavuştu. Açılışında yöresel etkinliklerin sergilendiği törene, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, Uşak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Simav Şoförler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Avseven, belediye başkanları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirciköy Beldesi Belediye Başkanı Turan Sümer, "Beldemizin en çok ihtiyacı olan bir hizmeti yerine getirmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize ve vatandaşlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beldemize maddi, manevi destek veren Belediye Başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Düğün salonumuz hayırlı olsun" dedi.

Demirciköy Karşıyaka Düğün Salonu açılışında, İzmir halk oyunları, Naşa halk oyunları ve Demirciköy halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile piyanist İbrahim Avseven'in müzik sunumları ilgiyle izlendi. (MEİ-EFE)



16.08.2017 10:50:11 TSI

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